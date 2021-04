"Ripartiamo dal turismo e la mobilità sostenibile" L'invito del presidente di Legambiente Benevento, Antonio Basile

Prima hanno riaperto i negozi, poi da questa settimana anche i ristoranti seppur con le restrizioni ancora vigenti. Nelle prossime settimane si spera possano pian piano tornare operative anche le altre attività, come palestre, piscine, centri benessere e tutte quelle realtà ancora in stand by. E mentre si attende che vengano definite le linee guida a livello europeo per la ripartenza dopo la pandemia, a Benevento Legambiente rilancia il tema delle aree interne.

“Questa riapertura potrebbe essere l'occasione finalmente per promuovere le aree interne e tutti possiamo contribuire per far sì che Benevento possa diventare un attrattore per il turismo sostenibile, per la mobilità dolce”. Antonio Basile, presidente dell'associazione ambientalista invita “tutti a promuovere il territorio partendo dai paesaggi, dalle eccellenze enogastonomiche. Noi siamo abituati a poter ammirare la Dormiente, a poter osservare i paesaggi del Sannio eppure tutto questo non è scontato per chi vive quotidianamente nelle realtà metropolitane, anche della nostra regione”.

E dunque ripartire sì, ma valorizzando la storia, le tradizioni e tutto ciò che la natura ha da offrire in questi territori. Ma per fare tutto ciò il presidente Basile rinvolge il suo appello a tutti i cittadini affinché ognuno possa fare la sua parte non solo per la valorizzazione del territorio, ma anche e soprattutto al rispetto dell'ambiente a partire dalla raccolta differenziata: “Anche noi dobbiamo cercare di stare attenti – sottolinea Basile -, di stare attenti alla corretta raccolta differenziata, alla corretta gestione del rifiuto”. Un aspetto considerato fondamentale anche per mostrare al meglio la città e le sue bellezze: “E' importante per determinare l'attrattiva del territorio nei confronti di chi non appena possibile potrà venire a visitare la nostra città”.