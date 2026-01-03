Provinciali, Parisi (Lega): "O pari dignità nel centrodestra o lista autonoma" Il commissario provinciale: non accetteremo protagonismi personali né ruoli subalterni

“Voglio innanzitutto ringraziare i dirigenti, gli amministratori e i militanti che hanno preso parte alla riunione di oggi, una partecipazione ampia e sentita che rappresenta un segnale politico forte e incoraggiante

È stato un confronto franco e costruttivo, nel corso del quale abbiamo iniziato a ragionare sulla strategia politica e organizzativa da mettere in campo per le prossime Provinciali.

Sul tavolo due opzioni. La prima è quella di una lista autonoma, che veda insieme la Lega e il movimento civico Sannio Insieme. Alla riunione era infatti presente anche il segretario provinciale di Sannio Insieme, Alfredo Lavorgna, con il quale abbiamo discusso della possibilità di costruire una lista unica. In questa direzione abbiamo raccolto disponibilità che vanno anche oltre il numero necessario per la composizione della lista stessa, segno evidente di un crescente radicamento territoriale e di una credibilità politica riconosciuta.

La seconda opzione è quella di una lista unitaria del centrodestra. La Lega è e resta leale al centrodestra a tutti i livelli, nazionale, regionale e provinciale, e se ci saranno le condizioni politiche saremo ben lieti di contribuire alla costruzione di una lista unitaria per rafforzare la coalizione anche a livello provinciale. Le condizioni, però, devono essere chiare: chiediamo pari dignità politica. Non accetteremo protagonismi personali né ruoli subalterni. Al Tavolo del centrodestra ci siederemo solo da alleati alla pari, nel rispetto reciproco”. Lo dichiara in una nota il Commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi.