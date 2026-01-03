Under 16, Benevento primo: Martello spicca, Esposito e Sorbo i goleador

L'under 16 del Benevento ha chiuso il girone d'andata al comando della classifica. I giallorossi hanno sfiorato l'en plein di vittorie, considerato che hanno conquistato nove successi, rimediando una sola sconfitta, contro i pari età del Latina. La squadra di Leone ha un vantaggio di ben otto punti rispetto al Monopoli, seconda in classifica. Il calciatore che ha maturato il minutaggio maggiore è Antonio Vitelli, difensore che è sceso sempre in campo nel corso della prima metà di stagione. Subito dopo c'è Marco Cuomo, altro elemento che sta trovando la giusta continuità agli ordini di Leone. A centrocampo spiccano le prestazioni di Ciro Martello che è uno dei prospetti più interessanti della formazione giallorossa. Martello ha messo a segno quattro reti e nel corso della stagione ed è stato chiamato in varie occasioni in Primavera, dove ha maturato anche delle presenze, nonostante fosse un 2011. Martello vanta anche delle chiamate in Nazionale, così come Porta. Anche quest'ultimo è stato convocato in diverse occasioni dalla prima squadra del vivaio sannita. I calciatori che hanno messo a segno più reti sono Esposito e Sorbo, entrambi fermi a quota sei marcature. Il girone di ritorno del Benevento comincerà il prossimo 18 gennaio, quando all'Avellola affronterà il Sorrento.
Under 16, il cammino del Benevento
Sorrento-Benevento 1-2
Benevento-Monopoli 1-0
Campobasso-Benevento 1-4
Benevento-Giugliano 2-1
Casertana-Benevento 0-4
Benevento-Picerno 2-0
Latina-Benevento 3-1
Benevento-Casarano 3-1
Altamura-Benevento 1-2
Benevento-Pineto 4-1
Under 16, la classifica
Benevento 27
Monopoli 19
Sorrento 16
Latina 15
Giugliano 14
Campobasso 13
Casarano 12
Pineto 11
Casertana 10
Altamura 9
Picerno 9