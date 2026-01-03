Under 16, Benevento primo: Martello spicca, Esposito e Sorbo i goleador È Vitelli il calciatore più utilizzato dal tecnico Leone nel corso del girone d'andata

L'under 16 del Benevento ha chiuso il girone d'andata al comando della classifica. I giallorossi hanno sfiorato l'en plein di vittorie, considerato che hanno conquistato nove successi, rimediando una sola sconfitta, contro i pari età del Latina. La squadra di Leone ha un vantaggio di ben otto punti rispetto al Monopoli, seconda in classifica. Il calciatore che ha maturato il minutaggio maggiore è Antonio Vitelli, difensore che è sceso sempre in campo nel corso della prima metà di stagione. Subito dopo c'è Marco Cuomo, altro elemento che sta trovando la giusta continuità agli ordini di Leone. A centrocampo spiccano le prestazioni di Ciro Martello che è uno dei prospetti più interessanti della formazione giallorossa. Martello ha messo a segno quattro reti e nel corso della stagione ed è stato chiamato in varie occasioni in Primavera, dove ha maturato anche delle presenze, nonostante fosse un 2011. Martello vanta anche delle chiamate in Nazionale, così come Porta. Anche quest'ultimo è stato convocato in diverse occasioni dalla prima squadra del vivaio sannita. I calciatori che hanno messo a segno più reti sono Esposito e Sorbo, entrambi fermi a quota sei marcature. Il girone di ritorno del Benevento comincerà il prossimo 18 gennaio, quando all'Avellola affronterà il Sorrento.

Under 16, il cammino del Benevento

Sorrento-Benevento 1-2

Benevento-Monopoli 1-0

Campobasso-Benevento 1-4

Benevento-Giugliano 2-1

Casertana-Benevento 0-4

Benevento-Picerno 2-0

Latina-Benevento 3-1

Benevento-Casarano 3-1

Altamura-Benevento 1-2

Benevento-Pineto 4-1

Under 16, la classifica

Benevento 27

Monopoli 19

Sorrento 16

Latina 15

Giugliano 14

Campobasso 13

Casarano 12

Pineto 11

Casertana 10

Altamura 9

Picerno 9