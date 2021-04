In prefettura si discute di demografia, cittadinanza e diritti Il webinar organizzato da Anusca

Nella mattinata odierna, si è tenuta, organizzata dall’ANUSCA, in collaborazione con la Prefettura di Benevento, un’iniziativa formativa in modalità Webinar destinata agli operatori dei servizi demografici in servizio presso i Comuni della provincia.

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’ANUSCA dr. Paride Gullini, il dr. Mario La Montagna, dirigente Area Enti Locali della Prefettura, il sig. Pietro Paolo Petriella referente provinciale ANUSCA e 63 dipendenti degli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe.

I lavori sono stati aperti dal Prefetto dr. Carlo Torlontano che ha evidenziato la peculiare valenza del tema trattato, incentrato sulla disamina delle problematiche connesse al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, su cui ha relazionato l’esperto ANUSCA, il dr. Giuseppe Cipolletta, responsabile dei servizi anagrafici del Comune di Mugnano di Napoli, che ha tenuto in passato conferenze informative sull’argomento in Brasile ed in Irlanda riservate ai discendenti di italiani emigrati all’estero.

Il Prefetto ha, inoltre, preannunciato che il predetto seminario rappresenta la tappa iniziale di ulteriori attività formative, rivolte agli ufficiali di stato civile e di anagrafe, che verranno organizzate prossimamente in collaborazione con l’ANUSCA, che ha manifestato la piena disponibilità in tal senso, esplicitata, in sede di indirizzo di saluto dal Presidente dell’associazione dr. Paride Gullini che ha evidenziato come questa giornata formativa testimonia l’attenzione del Ministero dell’Interno per le tematiche di stato civile, anagrafe ed elettorale e per la relativa attività di aggiornamento professionale, di costante stimolo agli operatori per un loro rinnovato impegno, al fine di assicurare servizi sempre più qualificati ai cittadini delle rispettive comunità.