Covid, ancora due decessi al san Pio Non ce l'hanno fatta un 82enne di Ceppaloni e un 75enne di Circello. Altre sei persone ricoverate

Due persone decedute, sei nuovi ricoveri e 5 persone dimesse. Questi i numeri dell'emergenza sanitaria provocata da Covid 19 che arrivano dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A perdere la vita un 82enne di Ceppaloni e un 75enne di Circello.

Sono 87 le persone attualmente ricoverate nei sei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Sei le persone per le quali si è reso necessario l'ospedalizzazione a causa del decorso della malattia nelle ultime 24 ore. Cinque sono invece i pazienti che questa mattina hanno potuto lasciare l'ospedale. Per quanto riguarda le degenze, sono 5 le persone ancora in gravi condizioni in Terapia intensiva, 14 quelle che necessitano cure nella terapia sub intensiva allestita presso il reparto di Pneumologia, 20 i letti occupati in Malattie infettive, 34 in Medicina interna e 10 in Medicina d'urgenza. Sono invece 4 le persone ricoverate nell'area covid del Pronto soccorso.

In un anno nel padiglione Santa Teresa del San Pio sono morte 308 persone ricoverate per covid, mentre i pazienti curati per la malattia sono stati 1.020 dei quali ad oggi 619 sono riusciti a guarire.