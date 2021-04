Alunno positivo al covid, chiusa l'infanzia San Filippo Questo pomeriggio sanificazione, domenica pulizia del plesso e lunedì si torna in aula

Scuola dell'infanzia chiusa oggi presso l'istituto Comprensivo San Filippo di Benevento. La misura preventiva è stata adottata dalla dirigenza scolastica dopo che un piccolo alunno è risultato positivo al Covid 19. trattandosi di bambini, che non indossano la mascherina vista l'età, si è ritenuto necessario chiudere l'ala da loro frequentata che questo pomeriggio sarà sanificata per poi essere pulita nella giornata di domenica per la normale riapertura lunedì.

La dirigenza scolastica ha provveduto ad avvisare i genitori rappresentanti e quindi tutte le famiglie interessate, oltre a fare la comunicazione all'Asl di Benevento che dovrà poi avviare il tracciamento, ovvero stabilire le modalità di eventuali periodi di quarantena per coloro che sono stati a stretto contatto con il bambino.

All'interno dell'istituto San Filippo attualmente ci sono già quattro classi in quarantena ed altri studenti che sono tornati in aula da pochi giorni.

Una situazione continuamente monitorata dai dirigenti e che vede la fattiva collaborazione dei genitori che non esitano a comunicare immediatamente eventuali positività riscontrate sia pure attraverso tamponi o test effettuati privatamente. Particolare questo che consente nell'immediatezza di far scattare le misure preventive in attesa delle decisioni dell'Asl.

Per quanto riguarda i contagi in provincia di Benevento, nel bollettino di ieri, l'Asl ha comunicato 75 nuovi casi su 1.241 tamponi analizzati. Sono invece 164 le persone dichiarate finalmente guarite dalla malattia.