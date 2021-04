Covid al San Pio di Benevento la 309esima vittima A perdere la vita una 79enne di Pesco Sannita. 85 le persone ricoverate

Sono 309, tante, forse troppe su 1.024 pazienti trattati le vittime nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. L'ultima dell'elenco, purtroppo, è una 79enne di Pesco Sannita che era ricoverato in Terapia intensiva da alcuni giorni.

Tre i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore. Sono infatti 85 i pazienti (ieri ne erano 88) attualmente nei reparti Covid. Cinque le persone che questa mattina hanno potuto lasciare l'ospedale perchè guarite.

Cinque ancora i pazienti in gravi condizioni in terapia intensiva, 14 in Pneumologia sub intensiva, 19 in Malattie infettive, 34 in Medicina interna, 10 in Medicina d'urgenza. Sono invece tre le persone ricoverate nell'area covid del pronto soccorso.