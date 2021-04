Asl Benevento individuata sede contro maltrattamenti animali Volpe (Dg): la sicurezza della filiera alimentare è direttamente connessa al benessere animali

Con Delibera di Giunta Regionale n. 153 del 14 aprile, è stato istituito il “Centro di riferimento Regionale per la Biosicurezza, il Benessere Animale ed il contrasto al Maltrattamento (C.Ri.B.B.A.M.)”. Un partenariato fortemente voluto dalla Regione Campania che vede coinvolti l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e le AA.SS.LL. di Benevento e Caserta, per svolgere attività correlate alla biosicurezza degli allevamenti zootecnici ed alla tutela del benessere animale, alla prevenzione del maltrattamento ed al contrasto ai reati a danno degli animali.

Il CRiBBAM sarà lo strumento di supporto dei Servizi territoriali delle AASSLL di tutta la Regione e l’Azienda Sanitaria di Benevento è stata individuata quale sede operative del Centro Regionale, per le attività in materia di “Tutela del benessere animale, prevenzione del maltrattamento e contrasto ai reati a danno degli animali”, in relazione alle specificità e alle attitudini produttive del nostro territorio. Il Direttore Generale Gennaro Volpe, esprime entusiasmo per la scelta della Regione Campania anche in considerazione dell’importante riconoscimento ufficiale per la nostra provincia di “territorio indenne da brucellosi bovina ed ovi-caprina (decisione di esecuzione 2021/385 del 2 marzo - pubblicato su G.E. in data 04/03/2021)”.

“Sono soddisfatto e orgoglioso per questa nuova sfida per la quale ci impegneremo al massimo, perchè - dichiara il Dg - siamo consapevoli che la sicurezza della filiera alimentare è direttamente connessa al benessere degli animali ed il riconoscimento per il nostro territorio di “brucellosi free”, è la riprova dell’impegno che profondiamo costantemente.”

Nei prossimi giorni il Direttore Generale dell’Asl Benevento provvederà ad individuare tra i dirigenti veterinari, la figura dirigenziale più adatta cui affidare la direzione tecnica della nascente attività che, per il primo anno, sarà affiancata da dirigenti veterinari dell’Istituto Zooprofilattico, al fine di trasferire esperienze e competenze ai dirigenti aziendali individuati.