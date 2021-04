Scuola digitale: il Bosco Lucarelli vince il primo premio Ora l'ambizione è trionfare nella fase regionale. La dirigente: «Un onore rappresentare Benevento»

L’IC Bosco Lucarelli si è aggiudicato il primo premio alla finale Provinciale della terza edizione del “Premio Scuola Digitale 2021”. La manifestazione si è tenuta il 30 aprile 2021, in videoconferenza - per i partecipanti - e in live streaming per chiunque avesse voluto assistere, sul canale youtube del Liceo “G. Guacci” di Benevento, scuola Polo per Benevento e Provincia e organizzatore dell’evento.

La Bosco Lucarelli ha partecipato alle selezioni – sezione dedicata alle scuole secondarie di primo grado - con un progetto che unisce buone pratiche di didattica digitale integrata e valorizzazione del territorio attraverso le tecnologie digitali.

Dopo la vittoria alla finale provinciale, una nuova sfida attende gli alunni della classe seconda B, guidati dalla docente e animatore digitale Federica Rossi: la fase regionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Silvia Vinciguerra, che ha elogiato l’ottimo lavoro di alunni e docenti, portato avanti in una situazione difficile e complicata, come quella della pandemia, e premiato tra tanti altri pur validi progetti. “Sarà un onore – ha dichiarato la dirigente – rappresentare la città di Benevento alla finale regionale”.