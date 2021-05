Una vita da vigile del fuoco, in pensione il Cr Salvatore Decenni di lodevole servizio: da ausiliario a caporeparto coordinatore di soccorso e capoturno D

Dopo oltre 35 anni di onorato servizio va oggi in pensione il caporeparto dei vigili del fuoco di Benevento Fiorentino Salvatore, capo del turno D presso il comando provinciale sannita dal 2017. Un vigile del fuoco coordinatore di soccorso ma che ha sempre partecipato in prima linea alle operazioni di soccorso, sempre alla guida di un mezzo speciale dei vvf.

Entrato nel Corpo nazionale nel marzo del 1985 come effettivo – nel 1980 aveva già prestato servizio da Ausiliario - Salvatore nella sua lunga carriera ha varcato gli ingressi dei comandi di Milano, Brindici, Foggia, Avellino, Benevento e da caposquadra a Napoli, Avellino e nuovamente nel Sannio dove nel 2013 è stato promosso caporeparto prima di assumere il comando di coordinatore del soccorso del turno D. Una fama, una passione qualla del Cre Fiorentino che non andrà mai in pensione. Decenni di lodevole servizio ed apprezzatissimo autista (anche nel Gos mezzi speciali dei vigili del fuoco) e coordinatore negli ultimi anni. Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso nazionali: dal sisma del 1980 che ha colpito l'Irpinia e le nostre zone al terremoto in Umbria nel 1997, al dissesto idrogeologico che ha colpito Quindici, Sarno e Siamo nel 1998, Cervinara 1999, il terremoto di l'Aquila nel 2009, l'alluvione nel Sannio dell'ottobre 2015 e i terremoti di Amatrice nel 2016, Ischia 2017.

“Stai andando in pensione e già manchi a tutti i tuoi colleghi... Di bell di...”. Questo il messaggio dei colleghi del Turno D che arriva a Fiorentino Salvatore.