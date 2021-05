Commercio, timida ripresa con zona gialla ma senza ristori L'ira della Confesercenti, Alviggi: "Governo ha diviso l'Italia in Guelfi e Ghibellini"

“Ci aspettavamo una timida ripresa e per fortuna è arrivata sia pure in maniera blanda. Nulla di che, ma sicuramente un segnale positivo dopo tanti mesi di chiusura”. Così il presidente provinciale di Confartigianato di Benevento, Gianluca Alviggi ad una settimana dalle riaperture. Speranza ma anche tanta amarezza per la situazione ristori per i commercianti.

“La pandemia ha segnato una linea di confine – ha rimarcato Alviggi - dove ci sono i Guelfi da un lato e i ghibellini dall'altro. Lo Stato ha pensato a mettere in sicurezza gli impiegati pubblici, i pensionati e i il reddito di cittadinanza. L'Italia che produce, che ci dà servizi e che lavora, ovvero gli autonomi, le partite iva e gli artigiani sono stati buttati giù per la discesa togliendo il freno a mano con di fronte un muro di cemento armato”.

Il rappresentante dei commercianti che aderiscono a Confesercenti tuona poi contro l'attuale compagine di governo. “Questo sta facendo il presidente Draghi con questa formula di concedere i ristori a chi ha avuto una perdita annuale del 30 per cento netta. Sfido chiunque e sono pochissime le imprese, le partite iva che ne hanno potuto beneficiare”.

Dai dati in possesso di Alviggi, infatti, emerse che il 70 per cento degli iscritti non ha avuto accesso agli aiuti. “Draghi fa solo il commissario dello Stato a differenza del precedente governo che qualcosa lo aveva dato”.

Mancati ristori e aiuti che potrebbe portare anche rincari: “Col tempo gli italiani si accorgeranno di tutto questo. In che modo? Saranno inevitabili i rincari – conclude - per tantissime categorie merceologiche come ad esempio dci sarà un rincaro di tutto o quasi, a partire dal biglietto per il teatro e finire con una cena al ristorante. Gli italiani solo allora si chiederanno il perchè e sapranno che quello dei rincari sarà l'unico modo per recuperare il perso e continuare a tenere le attività aperte”.

