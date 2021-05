Fondo Valle Vitulanese, oggi la riapertura Era chiusa dal 14 febbraio a causa di alcuni smottamenti

Un po' di pioggia ha tenuto a battesimo la riapertura al traffico della Fondo Valle Vitulanese, la strada a scorrimento veloce chiusa dalla Provincia lo scorso 14 febbraio a causa di alcuni smottamenti che la avevano investita. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, i Sindaci dei Comuni della Vallata Vitulanese, i responsabili del Settore Tecnico della Provincia e numerosi cittadini.

La Fondo Valle Vitulanese, che, rispetto alla preesistente strada provinciale, consente di evitare numerosi tornanti nel tracciato da Benevento a Foglianise, è un’arteria assai trafficata in quanto a servizio delle numerose attività imprenditoriali della zona, in particolare quelle del comparto dell’agricoltura e della vitivinicoltura di eccellenza, nonché dell’artigianato e della piccola industria.

Il ripristino dei tre tratti in frana dell’arteria ha richiesto l’intervento di due diverse Ditte specializzate in lavori stradali per una spesa complessiva di circa 220mila Euro a carico del Bilancio della Provincia. Davanti al nastro tricolore, dopo gli indirizzi di saluto dei Sindaci della Vallata, ha preso la parola il Presidente Di Maria: «Per consentire la riapertura dell’arteria, dopo i gravi danni causati dal maltempo dello scorso mese di febbraio, è stato svolto un lavoro impegnativo da parte del Settore Tecnico della Provincia, che ringrazio per l’impegno profuso. La ricostruzione della sede stradale ha richiesto un intervento strutturale, che ha portato alla chiusura del tracciato per diverse settimane: pertanto, il mio primo pensiero va ai cittadini ed agli imprenditori della zona che hanno sofferto un grave disagio. E’ anche mio dovere ringraziare i Sindaci della zona, coi quali abbiamo attivato una fattiva interlocuzione, ricevendone collaborazione totale, per poter conseguire il risultato odierno. Le Ditte impegnate nella ricostruzione hanno fatto un buon lavoro. Naturalmente dobbiamo avviare alcuni altri interventi per garantire le migliori condizioni di percorribili all’arteria».

Sul completamento del tracciato, quindi, queste le parole del Presidente: «la Provincia di Benevento ha definito l’iter procedurale con la Regione Campania ed assicuro dunque la convocazione della conferenza dei sindaci interessati per avere la massima condivisione sul tracciato dell’opera. Anche se si tratta di un progetto che abbiamo ereditato, posso assicurare che miglioramenti sono ancora possibili. Per questo sarà importante un confronto con gli attori del territorio interessato».