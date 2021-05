Gatta chiusa in un sacchetto e abbandonata La denuncia della Lega del cane di Benevento

L'hanno gettata via come spazzatura, probabilmente con l'intento di ucciderla soffocandola nel sacchetto di plastica in cui l'hanno chiusa. Una gattina è stata per fortuna salvata da queste terribili condizioni e ora cerca casa.

A denunciare l'accaduto i volontari della Lega Nazionale per la difesa del cane, sezione di Benevento che cercano per la micia uno stallo urgente.

"Dove può arrivare la cattiveria dell'uomo? - raccontano in un post sulla loro pagina Facebook- Noi ormai abbiamo perso tutte le speranze.

Ieri ci hanno segnalato questa gattina giovane che è stata trovata chiusa in una busta di plastica.

Qualcuno voleva chiaramente ucciderla avendola chiusa un questo sacco di plastica senza far passare aria.

Si disperava e così ha attirato l'attenzione di una passante che subito l'ha liberata con non poche difficoltà.

Adesso la gattina è sotto casa di questa ragazza che le porta da mangiare e da bere e le ha allestito anche una cuccetta, ma non può rimanere lì. Necessita assolutamente di un posto più sicuro dove stare in attesa di adozione.

È una gattina dolcissima e va d'accordo anche con i cani.

Se qualcuno ha la possibilità di tenerla per qualche settimana può contattarci in pagina o su WhatsApp al 3933599127.

Ci occuperemo noi della prassi sanitaria".