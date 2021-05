Vaccini, Ianniello: "Dopo fragili, bene aprire a over 30" Il presidente dell'ordine dei medici: "Consentirebbe di ottenere un'ampia immunità per l'estate"

La campagna di immunizzazione, l'importanza degli hub ed anche i prossimi step per estendere le vaccinazioni ad una fascia sempre più ampia della popolazione. Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell'ordine dei medici di Benevento, traccia un bilancio di questa nuova fase dell'emergenza covid ad una settimana del passaggio in zona gialla. In primis l'esponente dei medici sanniti ribadisce l'importanza di “continuare a rispettare il distanziamento e tutte le regole previste anche in questo periodo”. Attenzione rivolta poi alla campagna di immunizzazione: “Sicuramente nella nostra provincia la campagna vaccinale è partita bene ed è proseguita bene, perché tutti hanno fatto la loro parte: l'Asl, l'azienda ospedaliera, il coinvolgimento diretto dei medici di famiglia ed anche noi come ordine abbiamo fatto la nostra parte. Direi che possiamo essere abbastanza contenti di come sta procedendo nel Sannio. Certo è sempre possibile migliorare e questo sarà l'obiettivo delle prossime settimane”.

Ianniello ricorda, infatti, l'importanza di raggiunge la “quota del 60 – 70 per cento di persone vaccinate”. Secondo il presidente dell'ordine dei medici, inoltre, dopo aver dato priorità ad anziani e pazienti fragili bene la proposta di proseguire aprendo anche agli over 30: “Mi sembra una buona idea che completata la fase dedicata ai pazienti fragili si possa passare anche alle attività produttive e poi si dovrebbe ad aprire la vaccinazione a tutti i cittadini over 30. Questo permetterebbe di vaccinare una maggiore fascia di popolazione e di ottenere un'ampia immunità in previsione dell'estate. Se si riuscisse a ottenere questo entro la fine del mese di giugno sarebbe un risultato notevole. Bisogna dire che gli hub vaccinali stanno funzionando bene – conclude Ianniello – in quanto tutti stanno garantendo il loro contributo”.