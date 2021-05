Covid. Al San Pio nessun decesso e ricoveri stabili Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Anche oggi nessun decesso nei reparti covid del San Pio di Benevento. Il virus concedere una tregua di 48 ore nel Sannio (anche ieri fortunatamente non si sono registrate vittime) mentre resta stabile il dato dei ricoveri nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus. Come emerge dal bollettino comunicato dal nosocomio sannita per oggi, domenica 2 maggio.

Nessuna nuova dimissione, ma nemmeno nuovi ricoveri per cui restano 85 i pazienti in degenza nei reparti covid del San Pio. Dato, come detto, che risulta invariato rispetto alla giornata di ieri. Sette sono in terapia intensiva, 14 sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 20 a malattie infettive, 33 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza e sola un paziente nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.