Covid e scuole, stop fino all'8 in diversi comuni Lezioni ferme a Frasso Telesino, Durazzano ed Arpaia

Ancora attività didattiche sospese in diversi comuni del Sannio. L'emergenza covid porta alla sospensione delle lezioni fino all'8 maggio, dunque per tutta la prossima settimana. E' quanto comunica il Comune di Durazzano dove il sindaco, Alessandro Crisci, ha firmato l’ordinanza che dispone: la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Durazzano, di ogni ordine e grado, pubblici e privati fino a sabato 8 Maggio 2021, fatta salva la possibilità di revoca del provvedimento nel caso in cui l’analisi dell’andamento dei contagi assuma un andamento discendente, quale misura precauzionale a tutela della popolazione scolastica. Un provvedimento assunto dopo che “negli ultimi giorni è stato registrato, sul territorio comunale, un costante e significativo aumento del numero dei casi di positività al virus (soprattutto tra la popolazione scolastica) e che, per alcuni alunni è stata disposta, in via precauzionale, la quarantena domiciliare unitamente al proprio nucleo familiare”.

Decisione analoga anche per Arpaia. “Stamattina – scrive su facebook il primo cittadino Pasquale Fucci - ho provveduto ad emanare ordinanza sindacale di chiusura scuole in presenza, di ogni ordine e grado, dal 3 all'8 maggio 2021. Tale decisione si è resa necessaria visto l'aumento, anche in questa settimana, rispetto alla precedente, dei casi di positività. Gli attuali positivi sono 35. Percentuali superiori alla media regionale, sia per quanto riguarda incidenza che percentuale dei nuovi positivi, come riportato in piattaforma regionale. Si registrano solo 3 negativizzazioni.

Dato atto che la salute pubblica, va tutelata al di sopra di ogni altro interesse, prendo atto che, la DAD, ad Arpaia, sta assolvendo al Diritto Costituzionale all'istruzione in maniera efficace, e questo mi tranquillizza molto nelle mie decisioni sia attuali che future. Per la socializzazione, che non va assolutamente trascurata, auspico un recupero repentino nei prossimi giorni e mesi. Questa situazione, ora più che mai, - conclude - ci induce a non abbassare mai la guardia. Ribadisco l'invito a comunicare tempestivamente la propria positività alle autorità competenti”.

Stop alle attività didattiche anche a Frasso Telesino. Il comune, sempre attraverso i social, anticipa l'ordinanza di chiusura che, però, rimarrà in vigore fino a mercoledì 5 maggio.