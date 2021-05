Teatro Romano, tornano i turisti Domenica di visite sotto l'occhio vigile del direttore Creta

Tornano i turisti al Teatro Romano. Dopo mesi di chiusura forzata finalmente il patrimonio artistico culturale cittadino torna ad essere meta dei visitatori. A “testimoniare” le visite domenicali il direttore dell'Area archeologica Ferdinando Creta, attivissimo sui social, non ha perso occasione per immortalare la scena. Chiaramente, come da prescrizioni, le visite rispettano ogni precauzione necessaria ad evitare il contagio ma veder rivivere i luoghi di cultura è davvero entusiasmante come lo è trascorrere una domenica tra la storia viva del Teatro Romano.