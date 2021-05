Covid nel Sannio, l'Asl: anche oggi più guariti che nuovi casi Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Anche oggi nel Sannio il dato delle guarigioni supera quello dei nuovi positivi. Sono 43 i cittadini che hanno ormai superato la malattia e sono stati dichiarati guariti, mentre sono 30 i nuovi contagi segnalati dall'Asl di Benevento nelle ultime 24 ore.

In particolare, secondo quanto emerge dal report del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio, i 30 nuovi casi di infezione da covid sono emersi da 334 tamponi analizzati. Di questi solo tre risultano avere sintomi mentre agli altri 27 vengono classificati come asintomatici. E dunque si conferma il trend dei giorni scorsi che vede ormai il numero dei guariti superare quello dei nuovi contagi. E fornutamente anche oggi nessun decesso.