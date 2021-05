Anticorpi monoclonali, nel Sannio avanti con terapia anticovid Conte (Asl): ancora troppi decessi, questo protocollo è una speranza

"Si contano quotidianamente ancora troppi decessi legati all’epidemia da Covid-19. Per quanti sforzi si possano fare per accelerare la campagna vaccinale e per stigmatizzare comportamenti scorretti nella speranza di educare al rispetto e alla responsabilità quelli che sembrano irriducibili incoscienti, i bollettini che restituiscono gli ospedali fanno tremare i polsi".

Così, su Facebook, il direttore sanitario dell'Asl di Benevento, Maria Concetta Conte che fa il punto sulla situazione.

"Ma i troppi morti - prosegue- dovrebbero spaventare e far riflettere. Invece, spesso i numeri vengono letti con freddezza, come se fossero vuoti e non suscitano, come dovrebbero, una seria presa di coscienza del problema. È un dato di fatto che non esiste una cura efficace per sconfiggere questo maledetto virus. Se ci fosse un’alternativa al vaccino, la parola pandemia la rimetteremmo tra le ultime pagine dei dizionari. Anche nel Sannio sono state avviate le prime somministrazioni di anticorpi monoclonali ai pazienti domiciliati con specifiche caratteristiche di arruolamento. I medici di medicina generale che segnalano i pazienti, l’Asl che se ne fa carico e l’Azienda ospedaliera San Pio che procede alla somministrazione sono tutti i soggetti che stanno lavorando anche su questo fronte di speranza. Dal 24 al 30 aprile sono stati trattati già più di dieci pazienti. La terapia, riservata alle categorie di positivi più fragili, può rappresentare un’opportunità. I medici della Direzione Sanitaria dell’Asl continueranno ad accogliere e a filtrare le richieste dal territorio, indirizzando chi risponde ai requisiti alla somministrazione ospedaliera e a sollecitare i medici di famiglia a segnalare tutte le persone arruolabili. È una speranza di vita. Bisogna crederci. Almeno fino a prova contraria.

Non mi stancherò mai di ringraziare tutti gli operatori che ogni giorno lavorano senza sosta per il bene della comunità".