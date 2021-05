Covid, al San Pio buoni risultati con anticorpi monoclonali Oggi giornata per le malattie reumatiche: a Benevento prevenzione e cure innovative

“Contro il covid la terapia con gli anticorpi monoclonali sta funzionando”. Il direttore generale dell'ospedale San Pio, Mario Nicola Vittorio Ferrante lo mette in evidenza a margine dell'inaugurazione della terza edizione dell’open day dedicato alle Malattie Reumatiche e promosso dal nosocomio sannita.

“Nonostante fosse un giorno festivo il primo maggio abbiamo erogato, per più di una decina di pazienti, gli anticorpi monoclonali, attraverso l'ambulatorio diretto dal primario Megna di Malattie infettive. Un protocollo che risulta essere positivo tanto che abbiamo subito avuto riscontro dai medici di medicina generale del miglioramento delle condizioni dei pazienti”.

Il sistema sanitario sta procedendo in sinergia. La terapia con i monoclonali, infatti, deve essere richiesta, per pazienti particolarmente fragili, dai medici di medicina generale attraverso l'iscrizione su un'apposita piattaforma, poi con l'ospedale si procede alla somministrazione di questi farmaci, che sono stati approvati in via emergenziale dall'Aifa, e che risultano capaci di bloccare il virus prima che attacchi gravemente l'organismo.

La somministrazione avviene tramite flebo.

“L'evento di oggi – torna a commentare Ferrante – dimostra che non ci fermiamo neanche nei periodi difficili come questo. La scorsa settimana abbiamo ancora dovuto sostenere un iper afflusso nell'area covid, con quasi 100 ricoverati, ma da qualche giorno sembra che la situazione stia lentamente migliorando”.

Riguardo all'Open day dedicato alla prevenzione della spondilite anchilosante, malattia infiammatoria cronica che colpisce i giovani, in particolare gli uomini, il direttore del reparto di Reumatologia, Maria Grazia Ferrucci ha chiarito: “Si tratta di una malattia subdola che purtroppo coinvolge altri organi. Un tempo veniva definita la malattia “dell'uomo che non riesce a guardare le stelle” per la sua caratteristica di impedire alle persone che ne erano affette di innalzare il capo verso il cielo. Ora grazie alla prevenzione è possibile la diagnosi precoce che ci consente di trattare questi pazienti con gli anticorpi monoclonali, farmaci biotecnologici a bersaglio selettivo, evitando danni strutturali irreversibili”.

E dunque oggi su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche con un’attenzione particolare al mal di schiena. A Benevento il San Pio offre gratuitamente alla popolazione, dalle ore 10 alle ore 18, presso i Poliambulatori del Padiglione Rummo, servizi clinico-diagnostici, momenti informativi e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici.

E Ferrucci ha infine concluso: “Si tratta di una giornata particolarmente importante rispetto a quelle degli anni scorsi perché promossa dalla fondazione Onda (ndr Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere) che si concentra sulle patologie della donna negli ospedali che hanno il bollino rosa, come la nostra azienda. Credo – conclude – che sia un momento di risalita. Abbiamo visto tanti pazienti malati di covid, con decessi anche tra i giovani. Abbiamo sacrificato le nostre specialità per questa emergenza, ma dobbiamo prendere atto che occorre riprendere a vivere migliorando l'attività assistenziale anche con sistemi doversi, ad esempio la telemedicina”.