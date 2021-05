Nuovo sito per il Comune di Benevento Rinnovato nella grafica e nei contenuti per venire incontro alle esigenze dei cittadini

Da questa mattina è online il nuovo sito web del Comune di Benevento. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessora all’Innovazione Tecnologica, Maria Carmela Mignone.

“Il sito – spiegano il sindaco Mastella e l’assessora Mignone – è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti. Quest’ultimi sono stati rivisti ed ordinati in modo da fornire una rappresentazione il più possibile orientata alle esigenze del cittadino. Le informazioni sull’Amministrazione, sui servizi e sulla documentazione sono immediatamente accessibili dal menu principale. Ampio spazio viene poi dato alle notizie, che occupano gran parte della homepage e sono classificate per area tematica. Ci sono poi le nuove sezioni dedicate alle

informazioni e agli eventi culturale e al “Come fare per…”, che raccoglie informazioni guidate per accedere ai servizi o presentare pratiche presso gli uffici comunali”.

Il nuovo portale è stato realizzato dal personale dell’Unità Operativa Transizione al Digitale del Comune di Benevento utilizzando tecnologie open source e senza alcun costo a carico della collettività. Il progetto ha anche

costituito parte della formazione “on the job” per il corso-concorso Ripam, nell’ambito del quale è prevista l’assegnazione di una unità di personale alla stessa Unità Organizzativa.

“Il nuovo sito – concludono il sindaco Mastella e l’assessora Mignone - soddisfa i nuovi requisiti di accessibilità e usabilità ed è conforme alle “Linee guida di design dei servizi della Pubblica Amministrazione” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, uniformandosi anche nell’interfaccia grafica e nell’architettura delle informazioni al modello individuato a livello nazionale per i Comuni italiani. Un prezioso passo in avanti, dunque, ottenuto grazie all’impegno del dirigente Alessandro Verdicchio e dei dipendenti dell’Unità Operativa Transizione al Digitale, a cui va il doveroso ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.