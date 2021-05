Mastella: rispetto per l'ambiente parte dalla scuola Il sindaco all'inaugurazione dell'orto didattico all'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli

Ci sono ortaggi, frutti di stagione, ma anche piante officinali ed una compostiera. Si presenta così l'orto didattico della scuola elementare dell'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Clemente Mastella, l'assessore all'Ambiente, Gerardo Giorgione e la dirigente scolastica Silvia Vinciguerra.

Si parte dai più piccoli per promuovere la cultura del rispetto per l'ambiente, l'attenzione per il verde. “Una forma educativa bucolica”, ha commentato il primo cittadino ricordando quando gli orti non si facevano a scuola ma in famiglia, in paese. Insomma quando stare all'aperto, curare la natura era la routine della cultura contadina.

“Allora non c'era questa predisposizione all'orto scolastico - ha sottolineato Mastella – ma oggi riscoprire questa fonte nuova, una specie di energia vitale anche per i bambini è una cosa di grande importanza, un elemento didattico e pedagogico di rilievo. Per cui spero che anche altri istituti scolastici facciano iniziative come questa, per promuovere questa propensione per l'ambiente. Noi andremo avanti per una presenza green ancora più massiccia. Però il green si sostiene se c'è un'attività educativa che anticipa questo percorso”.

Attività che consentirà ai piccoli alunni di via Palermo, dopo aver contribuito fattivamente alla realizzazione dell'orto didattico, di apprendere l'importanza del riciclo grazie anche alla presenza di una compostiera, studiare le piante officinali, piantare semi e imparare la coltura di ortaggi e frutti di stagione: “Nella prima fase di realizzazione di quest'orto i bambini sono stati già impegnati – ha spiegato la dirigente scolastica, Silvia Vinciguerra – in quanto hanno accompagnato gli operai che si sono occupati della sua realizzazione. Ovviamente la nostra progettazione sarà più incisiva su questo recupero e il rispetto dell'ambiente con l'adozione delle piante. Il nostro orto è piccolo ma c'è tutto quello che è necessario”.