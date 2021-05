Più sicurezza nell'area industriale per attrarre investitori Presentato dal Consorzio Asi il nuovo sistema di videosorveglianza che a giugno sarà ampliato

“Dobbiamo saper offrire anche sicurezza agli imprenditori che decidono di investire nel Sannio e nella zona Asi di Benevento”. Così Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi che a Benevento e nel Sannio gestisce numerose aree industriali, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza installato a Ponte Valentino che di fatto va a sostituire il precedente pesantemente danneggiato dall'alluvione del 2015.

“Progetto che nasce dal post alluvione. Quando mi sono insediato – ha ricordato Barone – l'area non aveva più un sistema di videosorveglianza. Oggi finalmente questo è stato possibile e da giugno, grazie al progetto Paride incrementeremo ancora di più le apparecchiature”.

Fondamentale essere una zona industriale sicura come ha evidenziato il numero uno del consorzio: “Una delle prime domande che mi vengono poste dagli investitori è proprio quella sulla sicurezza del sito. Chi decide di impiantare qui la sua azienda si informa sui furti e in generale sulla vigilanza per tutelare i propri beni” ha concluso Barone.

Attualmente sono una decina gli occhi elettronici che fanno confluire le immagini in un server i cui dati restano a disposizione del Consorzio Asi e anche delle forze dell'ordine in caso di richiesta. A breve il progetto Paride dovrà ulteriormente rinforzare la sicurezza anche con un lettore ottico per le targhe. Insomma, chi entra e chi esce dalla zona industriale deve obbligatoriamente transitare nel raggio di azione di uno degli occhi elettronici. Tutto questo per scongiurare principalmente i furti e i malintenzionati.

