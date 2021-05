La Provincia assume a tempo determinato 29 operai forestali L'annuncio della Provincia

Saranno assunti a partire dal prossimo 10 maggio gli operai a tempo determinato per il Servizio di Forestazione della Provincia di Benevento. Lo ha annunciato il presidente della Provincia Antonio Di Maria al termine di una riunione di lavoro con la struttura tecnica dell’Ente che ha presieduto stamani.

Le unità che entreranno in servizio sono 29 e presteranno la loro opera per 151 giorni complessivi per l’anno solare in corso nei diversi cantieri di lavoro forestale di competenza della Provincia, secondo i protocolli vigenti per delega della Regione Campania. Di Maria ha espresso la propria soddisfazione per la decisione assunta questa mattina: “La chiamata in servizio degli Operai a Tempo Determinato ci consente di tenere aperti i cantieri di lavoro per un settore strategico quale quello della manutenzione del territorio rurale nel contesto di una campagna a più ampio raggio per la prevenzione del dissesto idrogeologico. L’assunzione dei 29 addetti presso il Servizio di Forestazione garantisce la tenuta dei livelli occupazionali nel comparto e questo costituisce una ulteriore buona notizia per tutto il territorio”.