Covid. Al San Pio nessun decesso ma altri quattro ricoveri Il bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento

Terzo giorno senza decessi nei reparti covid del San Pio di Benevento, ma altri quattro ricoveri. Il dato che arriva dal consueto bollettino del nosocomio sannita fa registrare fortunatamente anche cinque nuove dimissioni. Si tratta di pazienti, tutti residenti nella provincia di Benevento, che sono stati dichiarati guariti e sono quindi potuti tornare a casa.

Come detto, però, il dato dei cittadini in degenza nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus cala di una sola unità e passa da 85 a 84. Di questi sei sono ricoverati in terapia intensiva – ieri erano 7, mentre sono 12 in pneumologia sub-intensiva, 20 nel reparto di malattie infettive, 33 a medicina interna, 10 a medicina d0urgenza e tre nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.