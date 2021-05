Fernando Errico: con Italo nel Sannio spinta forte al turismo Il delegato del Presidente De Luca per la Napoli - Bari commenta l'arrivo di Italo a Benevento

“L’annuncio dell’azienda Italo che dal 27 maggio i propri treni effettueranno 4 fermate quotidiane nella stazione di Benevento collegando in questo modo il capoluogo sannita ai tratti nazionali di lunga percorrenza è un’ottima notizia per il nostro territorio”. Così Fernando Errico Delegato del Presidente De Luca per la Napoli - Bari. “Italo, infatti, ha aggiunto due nuove fermate a Caserta e a Benevento rafforzando la sua presenza al Sud. Il network ferroviario debutta sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari e amplia la gamma dei servizi puntando sullo sviluppo del turismo, con la ripresa estiva proiettata alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese. Il mio augurio - afferma Errico - è che la Campania possa essere meta di tanti turisti per la bellezza delle coste, la ricchezza della storia e dell’arte e le prelibatezze enogastronomiche di tutto il nostro territorio. Facciamo dunque le vacanze in Italia, e in particolare in Campania, prima di tutto perché è più semplice controllarci per l’emergenza Covid e poi perché facciamo girare l'economia in un momento che il comparto turistico e della ristorazione è in sofferenza. Sono convinto che arriveremo all'inizio dell'estate con la quasi totalità delle persone registrate sulla piattaforma con la prima dose di vaccino fatta. Bene dunque l’arrivo di Italo qui nel Sannio, - conclude Errico - che insieme ad altre aziende, darà una forte spinta al turismo interno.”