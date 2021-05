Sannio prima provincia 100 per cento vaccinata: proviamoci Già 30 per cento di vaccinati: coi maxi hub e la demografia per una volta amica, si può fare

Il 30 per cento della popolazione vaccinata nel Sannio: due maxi hub già pronti in provincia e un territorio che può diventare presto covid free, sfruttando, almeno stavolta, le sue dimensioni ridotte come una virtù...sempre che arrivino i vaccini.

La sfida deve essere questa: dopo i fragili, gli anziani, le categorie a rischio, le forze dell'ordine, gli insegnanti vaccinare in maniera massiccia tutta la popolazione sannita.

Un maxi hub è nato a Morcone, uno arriverà a Montesarchio, poi c'è la caserma Pepicelli a Benevento: con il 30 per cento delle persone già vaccinate e puntando a numeri alti il Sannio può essere per davvero uno dei primi territori covid free in Italia, vaccinando in tempi brevi il restante 70 per cento, . Volendone fare 10mila al giorno in venti giorni saremmo tutti vaccinati, un ritmo forse troppo alto e ambizios anche in base ai vaccini che arrivano: ma anche un mese e mezzo sarebbe tanta roba, con un'estate intera covid free.

Sarebbe un risultato importantissimo in chiave turistica, in chiave economica visto l'altissimo prezzo pagato dagli esercenti sanniti: si rimetterebbe in piedi tout court il comparto della ristorazione, dei locali, delle attività estive all'aperto, delle manifestazioni culturali e dei musei, delle passeggiate nella natura, delle degustazioni di vino... insomma sarebbe veramente un traguardo fantastico per tutto il territorio.

E allora si coinvolgano i sindaci, i medici di base, i farmacisti: tutti pur di accelerare il ritmo, e mettersi alle spalle, per sempre, il periodo più buio della storia. E magari anche l'etichetta, per una volta, di primi della classe: effimera, sì, ma vuoi mettere?