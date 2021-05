Covid, il virus frena. Al San Pio 68 ricoveri Oggi nessun decesso nell'ospedale di Benevento e una dimissione

Ancora una dimissione dalle corsie del padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura del covid19, all'ospedale San Pio di Benevento. E, per fortuna, il quotidiano report non segnala altri decessi. Sono ora 68 i pazienti positivi ricoverati (due i nuovi ricoveri nelle ultime ore). Di questi sei si trovano in terapia intensiva, 9 in pneumologia e sub intensiva, 17 in malattie infettive, 28 in medicina interna, 8 in medicina d'urgenza. Una situazione che va dunque migliorando, con la pressione che comincia a scemare dopo mesi di sovraffollamento tra i reparti dedicati alla cura dell'emergenza. L'attenzione, chiaramente, resta alta.