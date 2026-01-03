Droga, bilancino e denaro contante: un 35enne arrestato dalla Mobile Benevento. L'uomo è ai domiciliari

Gli hanno trovato un po' di tutto: cocaina, hashish e marijuana. Nei guai è finito Danilo A., 35 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione gli agenti hanno rinvenuto le sostanze stupefacenti, sequestrate al pari di un bilancino di precisione e della somma contante di 900 euro.

Condotto in questura, l'indagato è stato dichiarato in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di droga e, su disposizione del sostituto procuratore Carmine Pignatiello, sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.