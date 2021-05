Covid nel Sannio, l'Asl: dato guariti superiore a nuovi casi Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Anche oggi nel Sannio il dato dei guariti supera quello dei nuovi contagi. Sono 42 i contagi segnalati dall'Asl di Benevento nelle ultime 24 ore su 634 tamponi analizzati. Di questi solo sette risultano essere sintomatici, mentre gli altri 35 nel reparto del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale vengono come 'asintomatici'. Come detto, alto il numero dei guariti: sono 67 i cittadini sanniti che hanno ormai superato la malattia. E fortunatamente non si registra nessun decesso.