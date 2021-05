Errico: «Sottoscrivo ogni parola detta da Vigorito» «Vergognoso quanto accaduto oggi allo stadio: ogni parola del presidente va condivisa»

“È davvero vergognoso quello che è successo oggi allo Stadio Vigorito. Il rigore era netto, le immagini sono abbastanza chiare”. A dichiararlo è Fernando Errico. “Sottoscrivo in pieno ogni parola del Presidente Oreste Vigorito al quale va la mia solidarietà, insieme naturalmente a tutta la squadra. Crediamoci fino in fondo alla salvezza , ma l’episodio di oggi non può finire così”.