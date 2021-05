Vaccini. Venerdì apre Ponte Valentino, mercoledì Montesarchio Il cronoprogramma Asl: domenica al via vaccinazioni nelle cantine. Oggi dosi al Fatebenefratelli

Sarà una settimana intensa sul fronte dell'immunizzazione questa appena cominciata. La settimana della svolta, arrivo dei vaccini permettendo. Si è partiti questo pomeriggio con le inoculazioni delle dosi per i malati oncologici dell'ospedale Fatebenefratelli. Presente il direttore dell'Asl, Gennaro Volpe accolto dai vertici del nosocomio sannita del rione Ferrovia.

Dosi somministrate all'interno di un ambulatorio predisposto nella struttura che ospita l'auditorium e sala congressi. Visibilmente soddisfatti medici e dirigenti presenti, tra gli altri: il dottore Antonio Febbraro, direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia, il direttore sanitario Giovanni Guglielmucci e amministrativo Giovanni Carrozza, il padre Priore Fra Gian Marco Languez, oltre a medici e infermieri che hanno provveduto alle vaccinazioni. Sono circa 150 i pazienti oncologici che pian piano saranno immunizzati direttamente dagli specialisti che li hanno in cura.

Il dg dell'Asl di Benevento dopo aver effettuato un giro all'interno della moderna e funzionale struttura dove verranno iniettate le dosi, si è soffermato con i giornalisti presenti per fare il punto sulla situazione.

Si parte con i nuovi centri vaccinali. Una settimana decisiva, dicevamo.

Mercoledì apre l'hub a Montesarchio che servirà tutta la valle Cadina. Venerdì, invece, aprirà il centro vaccinale nella zona industriale di Ponte Valentino voluto e predisposto da Confindustria Benevento, presieduta da Oreste Vigorito, l'Asi e l'Asl grazie ad un protocollo della Regione Campania. Un primo hub di questo genere in Campania e per questo non è esclusa la presenza del governatore Vincenzo De Luca.

“Aperture importanti – ha commentato il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe – per l'immunizzazioni. Domenica saranno somministrate dosi anche ai lavoratori del comparto vitivinicolo grazie ad un'iniziativa tra Asl e Coldiretti all'interno delle cantine”.

Il dottore Volpe si è poi soffermato anche sulla carenza di vaccini: “Abbiamo carenza di vaccini e per questo abbiamo rallentato. Gli ultimi tre giorni della scorsa settimana abbiamo fatto oltre 11mila vaccinazioni ed abbiamo esaurito tutta la fornitura ad eccezione dei richiami che da oggi per Moderna e Pfizer saranno posticipati a 40 giorni dalla prima dose”.

L'Asl di Benevento studia anche per l'impiego della monodose johnson & johnson: “Stiamo pensando ad organizzare una giornata dedicata, un open day per questo vaccino con 500 persone tra i 70 e gli 80 anni”.