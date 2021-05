Domani Benevento e contrade senz'acqua, ecco le zone e orari L’elenco dettagliato delle aree interessate dall’interruzione idrica nella giornata dell'11 maggio

Sospensione idrica per lavori urgenti da parte della regione Campania per l’aumento della portata idrica alla città di Benevento. Gesesa comunica l’elenco dettagliato delle zone interessate dall’interruzione idrica nella giornata di domani, martedì 11 maggio.

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere, compresa zona di Ponte Valentino fino a contrada Faieta, interruzione idrica per h24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in Via Città Spettacolo, zona Capodimonte, tra cui:

Via Antonio Navarra

Via Nicola Ciletti

Via Della Citta' Spettacolo

Via San Giuseppe Moscati

Via Liborio Pizzella

Via Croce Rossa

Via Cesare Beccaria

Via Carlo Labruzzi

Via Ponticelli

Via Nicola Boraglia

Via Dei Dauni

Via Filippo Palizzi

Contrada Fontana Margiacca

Contrada Crocella Pacchiana

Via Ferdinando Hirsch

Zona Cancelleria erogazione garantita dalle ore 06:00 alle 18:00 del giorno 11.05.21, tra cui:

Contrada Coluonni

Contrada Cancelleria

Via Raffaele Viviani

Contrada Capodimonte

Via Capodimonte

Contrada San Cumano

Contrada La Vipera

Contrada Masseria Grande

Via Ermete Novelli

Zona San Cumano e Piano Cappelle erogazione garantita dalle ore 06:00 alle 18:00 del giorno

11.05.21, tra cui:

Contrada Ponte Delle Tavole

Contrada Piano Cappelle

Contrada Cretarossa

Via Cretarossa

Via San Nicola

Contrade Nord (Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, san Francesco, Spezzacatene e Sponsilli) interruzione idrica h24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in Via Città Spettacolo, e Via Labruzzi, zona Capodimonte, tra cui:

C.da Torre San Giovanni

C.da San Giovanni

C.da Lammia

C.da Torretta

C.da Murata

C.da La Francesca

C.da Mosti

C.da Acquafredda

C.da Badessa

C.da Masseria de Gregorio

C.da San Chirico

C.da Francavilla

C.da Imperatore

Zona Torre Palazzo - (utenze parte del comune di Benevento) interruzione idrica h24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in Via Città Spettacolo, zona Capodimonte e via Labruzzi, tra cui:

C.da Torrepalazzo

C.da Masseria del Ponte

San Vitale, interruzione idrica h24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in via Città Spettacolo e via Labruzzi, tra cui:

C.da Monache

C.da San Vitale

C.da Sciabbacca

C.da Cellarulo

San Liberatore e Monteguardia erogazione garantita dalle ore 06:00-14:00 e 19:00-23:00 del 11

maggio, tra cui:

C.da Monteguardia

C.da Bosco Panaro

Contrada Olivola. Interruzione idrica h24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in Via Città Spettacolo, zona Capodimonte, tra cui: C.da Olivola Zona ASI, interruzione idrica h24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in Via Città Spettacolo e Via Labruzzi, zona Capodimonte, tra cui: C.da Ponte Valentino e C.da Saglieta

Zona Via Avellino e traverse, Via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, parte di Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse e Piazza Castello interruzione idrica h 24 del giorno 11.05.21, con servizio sostitutivo di autobotte in Piazza Risorgimento (zona Mercato) e Via Benito Rossi, tra cui:

Piazza Risorgimento

Via Umberto I

Via Xxiv Maggio

Corso Giuseppe Garibaldi

Via Luigi Intorcia

Piazza Castello

Piazza Federico Torre

Via Cupa Ponticelli

Via Bartolomeo Camerario

Via Achille Vianelli

Via Giuseppe Manciotti

Via Mario La Vipera

Via Fontanelle

Via Niccolo' Franco

Via Emmanuele Caggiano

Via Cardinale Di Rende

Via Ponticelli

Via Capitano Pasquale De Juliis

Via Giovan Battista Perasso

Via San Pasquale

Via Stefano Borgia

Vico I Trescene

Via Pietro Da Collevaccino

Via Avellino

Vicolo Arechi

Via Antonio De Rienzo

Via Pieta'

Contrada Fontanelle

Via Ferdinando Bozza

Via Nicola Da Monteforte

Via Sant'Agostino

Rampa San Barbato

Vicolo Noce

Contrada Pieta'

Via Giuseppe Saragat

Vico I San Nicola

Via Giovanni De Nicastro

Via Arcivescovo Francesco Feoli

Via Cupa Santa Lucia

Via Annunziata

Piazza Piano Di Corte

Rampa Annunziata

Viale Dei Rettori

Via Tenente Raffaele Pellegrini

Via Ernesto Pontieri

Vico Ii San Nicola

Vicolo I San Vittorino

Via Benito Rossi

Viale Raffaele De Caro

Via Tonina Ferrelli

Via San Pantaleone

Piazza Guerrazzi

Via Oderisio Da Benevento

Via Giuseppe Verdi

Vico Ii Trappeto

Viale Antonio Mellusi

Via Cupa Del Gesu'

Via Guglielmo Di Tocco

Piazza Iv Novembre

Vicolo Santo Stefano

Rotonda Pacificazione Nazionale

Via Sant'Antonio Abate

Vicolo Volpe

Via Delle Puglie

Via Erik Mutarelli

Via Avellola

Via Alfonso De Blasio

Vico Ii Trescene

Via Raffaele Mainella

Viale Degli Atlantici

Via Michelangelo Schipa

Piazza Giacomo Matteotti

Piazzetta Salvatore De Lucia

Piazza Santa Sofia

Piazza Venanzio Vari

Via Gaetano Cangiano

Vicolo Vittore III

Via Nicola Calandra

Via San Benedetto Da Benevento

Via Domenico Mustilli

Via Del Sole

Via Enrico Isernia

Vico III San Nicola

Vicolo Delle Assise

Discesa Trescene

Via Falcone Beneventano

Vicolo Iii San Vittorino

Vico Torrione

Via Dei Mulini

Piazza Arechi II

Zona Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa erogazione garantita dalle 6 alle 14 e 19 - 23 del giorno 11 maggio 2021 tra cui:

Via Perinetto Da Benevento

Via Iacopo Da Benevento

Via Giuseppe Castellano

Via Nicola Sala

Via San Giovanni Battista De La Salle

Via Dei Bersaglieri

Via Gabriele D'Annunzio

Via Salvatore Rosa

Viale Degli Atlantici

Via Marco Da Benevento

Via Enzo Marmorale

Via Patrizia Mascellaro

Via Francesco Flora

Via Luigi Vanvitelli

Via Nicola Giustiniani

Viale Mario Rotili

Via Andrea Mazzarella

Viale Antonio Mellusi

Via Cupa Dell'Angelo

Via Almerico Meomartini

Via Dell'Esperanto

Piazzale Giosué; Carducci

Via Biagio Cusano

Via Torretta

Via Giuseppe Piermarini

Via Basilio Giannelli

Via Clementina Perone

Contrada Torretta

Via Filippo Maria Guidi

Via Filippo Capparuccia

Via Nicola Calandra

Via Tonina Ferrelli

Contrada Ariella

Via Pietro Nenni

Via Dei Cappuccini

Via San Massimiliano Kolbe

Via Domenico Scarlatti

Via Carlo Da Tocco

Via Filippo Raguzzini

Via Luigi Ferrannini

Via Gioacchino Toma

Via Luigi Pirandello

Via Vittorio Bachelet

Via Michele Foschini

Via Tommaso Bucciano

Via Luca Giordano

Viale Martiri D'Ungheria

Via Leandro Galganetti

Via Pace Vecchia

Via Gaetano Salvemini

Via Giovanni Pascoli

Contrada Pacevecchia

Via Delle Puglie

Via Alfredo Zazo

Piazzale Vittime Civili Di Guerra

Via Giovanni Battista Piranesi

Strada Statale 7 Appia

Piazza Pasquale Meomartini

Via Mario Vetrone

Via Francesco Solimena

Via Antonio Lepore

Viale Alfredo Paolella

Rotonda Vittime Del Terrorismo

Rotonda Delle Scienze

Via Michelangelo Schipa

Strada Provinciale 25

Via Carlo Goldoni

Via Domenico Mustilli

Zona Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via A. Gramsci con traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole erogazione garantita dalle ore 06 - 14:00 e 19 - 23 del giorno 11.05.21, tra cui:

Contrada Pacevecchia

Via Cristoforo Ricci

Via Antonio Segni

Via Antonio Vivaldi

Via Pace Vecchia

Contrada San Liberatore

Via Vincenzo Bellini

Via Antonio Lepore

Via Antonio Cifaldi

Via Enrico De Nicola

Via Giovanni Calandriello

Parco Delle Magnolie

Via Pasquale Martignetti

Via Giacomo Puccini

Via Monteguardia

Via Enrico Fermi

Via Gioachino Rossini

Via Fratelli Rosselli

Viale Guido D'Orso

Via Giustino Fortunato

Via Carlo Levi

Via Rocco Scotellaro

Viale Aldo Moro

Via Ernesto De Martino

Via Gaetano Donizetti

Via Luigi Einaudi

Via Alberto Einstein

Via Roberto Ruffilli

Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Via Giovanni Perlingieri

Via Pietro Mascagni

Via Antonio Gramsci

Via Angelo Mazzoni

Via Francesco Jovine

Via Mario Cirillo

Via Corrado Alvaro

Via Ignazio Silone

Via Raffaele Del Cogliano

Via Giuseppe Marotta

Via Matilde Serao

Via Fausto Saverio De Dominicis

Via Onofrio Fragnito

Via Eduardo De Filippo.

Gesesa ricorda inoltre che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 51 1717 e che da oggi è posso segnalare Disservizi anche attraverso l’App My GESESA.