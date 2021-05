Transizione ecologica, nuove sfide dell’Ingegneria energetica Venerdì 14 maggio giornata di studio promossa dall'Università del Sannio

Venerdì 14 maggio a partire dalle ore 9, presso l’Aula Ciardiello di Via delle Puglie, l’Università del Sannio organizza una giornata di studio su "Transizione ecologica, decarbonizzazione ed economia circolare: le nuove sfide dell’Ingegneria energetica". L’evento, che sarà trasmesso sul canale YouTube di UniSannio, celebra i venti anni dalla nascita del corso di Ingegneria energetica a Benevento, e sarà anche occasione per l’insediamento dell'advisory board del corso di studi.

L’organismo servirà a garantire il monitoraggio dell’offerta formativa, in un’ottica di costante aggiornamento e confronto con le parti sociali a livello territoriale, nazionale, internazionale. Un modo per mantenere il percorso formativo al passo con i tempi e con le esigenze del mercato del lavoro.

Entreranno a far parte dell’advisory board referenti di realtà industriali e istituzionali italiane, membri di Confindustria, Ordine degli Ingegneri, rappresentanti di aziende locali e una folta rappresentanza di ex studenti UniSannio che hanno assunto rilevanti posizioni di leadership in enti ed aziende che operano nel settore dell'energia.

La giornata del 14 maggio è dedicata in particolare all’evoluzione delle tecnologie e dei modelli culturali ed economici che permettono ai sistemi ed alle reti energetiche di trovare un nuovo equilibrio ambientale e sociale coerente con il limite delle risorse e con le richieste che le nuove generazioni esprimono verso una nuova idea di sviluppo sostenibile. L’economia dell’idrogeno, le comunità energetiche, le reti intelligenti, l’edilizia sostenibile, l’economia circolare sono alcune delle tematiche rilevanti alla base del processo di transizione energetica che saranno trattate nella giornata di studio, che vede la partecipazione di relatori provenienti dalle principali aziende ed enti di ricerca operanti nel settore dell’energia e dello sviluppo sostenibile.