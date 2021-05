Lavori Torano-Biferno. Interruzione idrica conclusa nel Sannio Il resoconto della Gesesa che avvisa: possibili occlusioni filtri dei contatori



Intorno alle 8 di questa mattina la Gesesa ha comunicato la fine dello stop della fornitura idrica a Benevento e in molti altri centri sanniti per il potenziamento dell'afflusso idrico della condotta Torano - Biferno. "Alle ore 6 circa di questa mattina - spiegano dalla Gesesa - è stata ripristinata l'erogazione idrica in tutta la città di Benevento e in tutti i comuni coinvolti.

L’acqua proveniente dal Biferno é giunta in città, poco dopo le quattro di questa mattina, solo dopo numerose ore dall’inizio della immissione in rete. Infatti, al fine di evitare sollecitazioni alla condotta di adduzione proveniente dal Torano Biferno, la Regione ha ripristinato molto lentamente il flusso di acqua, che per percorrere tutto il tratto da Curti a Benevento ha impiegato diverse ore. Le squadre di Gesesa sono in campo ininterrottamente da oltre 36 ore e stanno effettuando tutti i lavori e le manovre necessarie per il regolare ripristino della erogazione idrica che impiegherà qualche ora per normalizzarsi del tutto a causa dei forti assorbimenti in rete e della prudenza necessaria per le manovre di riempimento delle condotte. Il lavoro continuerà incessantemente nelle prossime ore per stabilizzare e monitorare la corretta erogazione nella Città di Benevento e in tutti i comuni coinvolti. Si evidenzia che potrebbero esserci disservizi localizzati alle singole utenze - annunciano dalla Spa - per effetto dell'intasamento dei filtri dei contatori, in tal caso chiediamo di contattare il numero verde a disposizione (800511717), analogamente si ribadisce che l'acqua, sempre a causa dei lavori eseguiti, potrebbe uscire torbida, nel qual caso si consiglia quindi di non utilizzarla per l'uso potabile se non bollita per le prossime 12 ore". La gesesa infine "ringrazia ancora una volta tutti i cittadini, in particolare quelli coinvolti dai maggiori disagi, per la pazienza e la comprensione".