Covid, sabato open day Johnson & Johnson alla Pepicelli Potranno ricevere il vaccino monodose 500 persone registrate sulla piattaforma regionale

Prosegue la campagna vaccinale dell’Asl di Benevento. Sabato è stato organizzato un open day al maxi hub Pepicelli. Potranno ricevere il vaccino monodose Johnson & Johnson 500 persone registrate sulla piattaforma regionale che non hanno ancora ricevuto la convocazione, secondo la seguente organizzazione:

alle ore 10,00, le persone di età compresa tra 70 e 80 anni;

alle ore 13,00, le persone di età compresa tra 60 e 70 anni;

dalle ore 16,00, gli over 50 fino ad esaurimento fornitura.

“Nonostante le difficoltà legate all'approvvigionamento dei vaccini - commenta il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe - non intendiamo allentare il ritmo della nostra macchina organizzativa. Sabato i cittadini rientranti nelle fasce d’età 50-60-70-80 potranno recarsi presso la ex caserma Pepicelli, con la ricevuta di registrazione in piattaforma e la tessera sanitaria, per ricevere il vaccino Johnson & Johnson. E’ bene specificare - continua Volpe - che le persone che devono ricevere la II dose del vaccino Pfizer in questi giorni, saranno convocate a breve”.

Dopo l’Open day Pepicelli, domenica sarà la volta delle cantine di Solopaca e Guardia in valle Telesina, dove saranno somministrate 1000 dosi agli over 50, tra gli agricoltori e loro familiari, secondo le liste raccolte dalle cooperative vitivinicole e gli uffici territoriali Coldiretti.