Covid. Al San Pio altri due decessi, ma è boom di dimissioni Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

E' durata purtroppo solo 24 ore la tregua nel Sannio. Ancora due decessi oggi nei reparti covid del San Pio di Benevento. Non ce l'hanno fatta un 74enne di San Giorgio del Sannio e un 63enne di Benevento ricoverati nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza covid.

Altri quattro i pazienti che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere, ma è boom di dimissioni. Tredici le persone che sono state dichiarate guarite e sono potute tornare a casa, di cui 12 residenti nella provincia di Benevento ed una residente in altre province. Come detto cala il dato dei pazienti in degenza nel nosocomio sannita che passa da 61 a 50.

Aumenta seppur di una sola unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva che ad oggi sono sei, sei anche i ricoveri in sub-intensiva, 9 a malattie infettive, 23 a medicina interna e 6 nel reparto di medicina d'urgenza sub-intensiva. Nessun ricovero invece nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.