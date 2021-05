Ecopunti, Asia ricorda le regole per il conferimento L'azienda raccomanda il rispetto dell'ultima ordinanza sindacale, multe fino a 500 euro

L'Asia ricorda ai cittadini delle contrade che conferiscono i rifiuti presso gli ecopunti comunali che, in base all'ordinanza sindacale n.39 del 10 maggio scorso, il deposito è consentito unicamente dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le 19, ed il sabato dalle ore 7 alle 14, mentre sarà vietato la domenica.

Gli utenti potranno lasciare negli appositi cassonetti solo le seguenti frazioni: indifferenziato, carta e cartone, multimateriale, vetro, organico. I rifiuti speciali e quelli diversi e gli ingombranti dovranno essere portati presso l'Ecocentro comunale o su richiesta all'Azienda saranno ritirati a domicilio.

Coloro che non rispetteranno l'ordinanza e conferiranno i rifiuti fuori dalle modalità stabilite saranno sanzionati con una multa che oscillerà tra i 25 ed i 500 euro. Chiunque abbandonerà o depositerà rifiuti ovvero li immetterà nelle acque superficiali o sotterranee sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3mila euro. Se l’abbandono riguarderà rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa sarà aumentata fino al doppio.

"Il provvedimento si è resto necessario - ha spiegato Donato Madaro, amministratore unico - per evitare uno sversamento incontrollato di rifiuti che comporta per l'Azienda un notevole impiego di risorse economiche e di forza lavoro. L'accumulo di immondizia nel fine settimana e particolarmente nella giornata di domenica, quando gli impianti sono chiusi ed i nostri operatori non provvedono alla raccolta, ci ha spinti di concerto con il Comune, a voler disciplinare gli accessi. Tutto ciò per tutelare i cittadini virtuosi che conferiscono i rifiuti correttamente e per salvaguardare l'ambiente. Oltre ad aver installato le telecamere abbiamo già in itinere una serie di progetti per evitare che gli ecopunti diventino lo sversatoio dell'inciviltà". "Nei prossimi giorni - ha concluso l'amministratore unico - installeremo presso gli ecopunti comunali la cartellonistica che riporterà gli estremi dell'ordinanza e gli orari di funzionamento".