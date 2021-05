Movida, più controlli e chiusure solo in caso di assembramenti Linea conciliante per tutelare i gestori del centro. Stop solo temporanei

Più controlli con agenti in divisa e in borghese, per evitare caos e assembramenti dovuti alla movida che si concentra in centro storico durante il fine settimana, ma nessuna regole più stringente rispetto alle norme nazionali per tutelare anche la lenta ripresa dei localini della zona.

Solo in caso di eccessivo afflusso verrà valutata l’eventuale momentanea chiusura, nell’arco temporale 18 - 22, a cura della Polizia Municipale, delle aree del centro storico in modo da poter garantire il rispetto delle norme sanitarie anticontagio.

E' una linea conciliante quella tenuta dalle autorità cittadine sulla 'questione movida' innescata dalle proteste dei residenti della zona di cui si è fatto portavoce anche il comitato centro storico.

Nel pomeriggio, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, si è tenuta l'annunciata riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno preso parte il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Questore Luigi Bonagura, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Gennaro Passafiume e Mario Intelisano ed il Comandante della Polizia Municipale di Benevento Fioravante Bosco.

Al centro dell'appuntamento l’andamento dei controlli sul rispetto delle misure anticovid durante lo scorso fine settimana e sono stati condivisi i dispositivi di controllo da porre in essere nel Comune Capoluogo e nell’ambito della provincia nel prossimo weekend.

Come detto si è convenuta una implementazione dei servizi di prevenzione e controllo, con personale in uniforme ed in abiti civili, in modo da evitare, soprattutto nel centro, la formazione di assembramenti e la violazione delle disposizioni anticovid. In campo soprattutto la polizia municipale vista la concomitanza dell’arrivo dell’8^ tappa del 104° Giro d’Italia a Guardia Sanframondi.

Nel corso della riunione è stata poi nuovamente esaminata la problematica, già oggetto di approfondimento in occasione di precedenti incontri, legata agli episodi di furti e di microcriminalità che hanno interessato recentemente delle zone della Città di Benevento ed alcuni Comuni della provincia.

In particolare il sindaco, Clemente Mastella ha voluto precisare: “Ci saranno chiaramente più controlli ma invito tutti all'autodisciplina e al buonsenso. Prego anche i gestori dei locali di evitare la formazione di assembramenti e comportamenti che potrebbero oltrepassare il rispetto per le esigenze dei residenti ma non me la sento di imporre misure più drastiche per loro che ora provano a reagire alla crisi in cui li ha precipitati il covid”.