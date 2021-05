Covid nel Sannio. I dati Asl: 3 decessi, 40 i nuovi contagi Il report dell'azienda sanitaria di Benevento: 110 i cittadini ormai guariti

Anche oggi nel Sannio il numero dei cittadini ormai guariti supera quello dei nuovi positivi. Sono 110 i cittadini che hanno ormai superato la malattia, mentre sono 40 i contagi segnalati dall'Asl nelle ultime 24 ore. Di questi solo 8 risultati essere sintomatici, mentre gli altri 32 vengono classificati come asintomatici. Tre purtroppo i decessi.

Il dato emerge dal report elaborato dal Servizio Epidemiologia dell’azienda sanitaria locale di via Oderisio dalla quale arriva anche una precisione rispetto ai dati di lunedì scorso: “Il report del 10 maggio, per mero errore materiale, riporta un numero di positivi pari a 52, che invece rappresenta il numero di guariti, mentre il numero di nuovi positivi è pari a 16”. E dunque anche questa settimana il dato dei guariti supera quello dei nuovi positivi nel Sannio, mentre si accelera anche con la campagna vaccinale che proprio in giornata ha visto l'attivazione anche del nuovo hub di Montesarchio a servizio dell'intera Valle Caudina.