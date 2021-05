Hub a Ponte Valentino, l'Asl: domani l'inaugurazione Interverranno il presidente di Confindustria Vigorito, il presidente Asi Barone il direttore Volpe

E' prevosta domani, 14 maggio alle ore 9.30, l’inaugurazione del primo hub vaccinale delle attività Economiche e Produttive. A comunicarlo l'Asl di Benevento precisando che "l’ub, che è collocato presso la zona industriale di Ponte Valentino, nasce a seguito del protocollo regionale volto all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars – CoV-2/Covid-19, complementari e di supporto del sistema Sanitario Nazionale, ma assume una connotazione del tutto nuova che lo rende tra i primi in Italia in quanto si pone come riferimento vaccinale per i lavoratori delle imprese della provincia di Benevento".

Alla presentazione interverranno, il Presidente dell’Asi Luigi Barone, il Direttore dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe e il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito. Presenti inoltre anche le Istituzioni del territorio.