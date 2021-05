Benevento. Piano Periferie, al via rifacimento dei marciapiedi Questa mattina cantiere in via Avellino, a seguire percorsi pedonali anche in via Gramsci e Appia

Avviati questa mattina i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Avellino. Prima tappa di opere, finanziate dal Piano Periferie, che prevedono anche importanti opere lungo l'Appia, nel tratto urbano tra San Vito e contrada Epitaffio e in via Gramsci. Opere attese da anni specialmente dai residenti.

“Stiamo intervenendo per restituire sicurezza ai cittadini di questi quartieri” ha spiegato il sindaco Clemente Mastella che, con l'assessore ai Lavori pubblici e ai tecnici del comune e dell'impresa aggiudicataria dell'affidamento, ha 'tagliato il nastro' del primo cantiere in città. I mezzi dell'impresa MO.VI.AN. Srl dalle 7.30 hanno cominciato ad allestire l'area interessata dal cantiere. Lavori che hanno come principale obiettivo il completo rifacimento dei percorsi pedonali e degli scivoli per disabili e non solo. A causa degli alberi cresciuti in maniera incontrollata negli ultimi decenni, i marciapiedi per centinaia di metri sono infatti totalmente occupati dai tronchi, dai pali della pubblica illuminazione collocati al centro del percorso e da una 'giungla' di paletti per la segnaletica verticale.

“Tutto dovrà d'ora in poi aver un senso e restituire funzionalità ai marciapiedi e sicurezza ai pedoni, agli invalidi o semplicemente alle mamme che oggi non possono spingere il passeggino con i propri figli in sicurezza sul marciapiede” ha commentato il primo cittadino Clemente Mastella. Lavori per una spesa, in questa fase, per un importo di oltre 350mila euro che saranno conclusi nel giro di un paio di mesi. Opere ben viste anche dal comitato di quartiere che chiede percorsi sicuri per i pedoni della zona densamente abitata e praticamente centro cittadino.

A scendere nei dettagli tecnici dei lavori che riguarderanno anche altre zone di Benevento è stato l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquareillo: “Gli interventi proposti hanno lo scopo di migliorare la qualità ed il decoro urbano dei rioni Epitaffio e San Vito nonché le viabilità di Via Avellino e Via Gramsci mediante la realizzazione di tratti di marciapiedi nelle zone sprovviste”. Marciapiedi che in via Avellino verranno realizzati con asfalto stampato e colorato in grigio.

“In particolare – ha aggiunto Pasquariello - lungo la Via Appia sarà realizzato un marciapiede (per una lunghezza di circa 1.280 metri) con contestuale regimentazione delle acque e risagomatura della carreggiata, sarà rifatta la pavimentazione stradale e ripristinati i marciapiedi esistenti. Sarà inoltre adeguata la segnaletica stradale”.

