Dal 1° giugno apriranno al pubblico giardini di Villa dei Papi Intesa sottoscritta tra Comune e Provincia di Benevento, comproprietari del sito di Pacevecchia

Il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, dopo aver avuto una costante interlocuzione sull’argomento e dopo aver effettuato anche un sopralluogo congiunto il 24 novembre scorso, hanno raggiunto l’accordo per la valorizzazione della Villa che, in passato, ha ospitato, tra l’altro: una Scuola di formazione per bancari, la Stazione di rilevamento satellitare Marsec, l’ISFOL per le Regioni meridionali e dove, presso l’Auditorium “Raffaele Delcogliano”, si sono svolti importanti Congressi, Convegni e Dibattiti istituzionali, culturali e scientifici.

Nel documento siglato stamani si legge che Comune e Provincia si impegnano a predisporre un progetto di valorizzazione infrastrutturale ed immateriale della Villa, tenendo salda la destinazione istituzionale del complesso con la possibilità di incrementarla anche con funzioni a redditività. Per l’immediato, saranno riaperti al pubblico i Giardini, per i quali il competente Servizio Forestazione della Provincia ha provveduto ad un imponente lavoro di manutenzione.

Il sindaco Mastella, nel commentare la sottoscrizione del documento ha dichiarato: «Quella della Villa dei papi era una storia che si era interrotta da qualche tempo; ma dal 1° giugno, grazie alla proficua collaborazione tra Comune e Provincia, e con l’intervento degli addetti di forestazione di quest’ultima, verrà almeno riaperto al pubblico lo splendido Giardino che si presta magnificamente ad ospitare i giochi dei bambini. Ora, penseremo a come intervenire sulla struttura dopo anni di abbandono. Questa intesa costituisce un passo importante ed è un servizio alla Città e ai suoi Cittadini perché restituisce a tutti la prima Villa storica di Benevento. Questo intervento si inserisce nell’impegno che stiamo portando avanti di una politica “green”, perché consente ai cittadini di riabbracciare un ambiente naturale, riportando al centro dell’attenzione e della fruizione una straordinaria e bella ricchezza naturale».

Il presidente Di Maria ha, dal canto suo, dichiarato: «Per mesi, quotidianamente, il Sindaco Mastella mi ha segnalato la opportunità e la necessità di avviare un intervento di riqualificazione di un bene così importante e suggestivo del patrimonio del Comune e della Provincia. Siamo da oggi anche formalmente impegnati per giungere ad un progetto di riqualificazione della Villa: individueremo le fonti finanziarie necessarie alla realizzazione del programma materiale ed immateriale di rilancio. Come Provincia abbiamo già assicurato la realizzazione di un progetto di rinascita e cura del Parco che circonda lo storico edificio da parte del nostro Servizio di Forestazione. Inoltre assicureremo anche la custodia e guardiania. Con oggi, dunque, inizia un nuovo percorso per la Villa dei papi».

A margine della sottoscrizione dell’Intesa, il sindaco ha annunciato che, nel prossimo mese di giugno, dopo decenni di contenzioso legale, riaprirà anche il parco verde che, diverrà dal 1° settembre prossimo il set di un film con la partecipazione di nomi prestigiosi della cultura italiana.