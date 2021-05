Covid nel San Pio. Al San Pio boom di dimissioni Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

E' boom di dimissioni nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove fortunatamente non si registra nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore, ma altre sette dimissioni. Si tratta di cinque pazienti residenti nella provincia di Benevento e due residenti in altre province che sono stati dichiarati guariti e sono quindi potuti tornare a casa, per un totale di venti dimissioni effettuate negli ultimi due giorni con un importante calo del dato dei pazienti ricoveri nell'area del nosocomio sannita dedicata all'emergenza coronavirus: scende a 44 il numero delle degenze nei reparti covid.

Stabile il dato dei ricoveri in terapia intensiva che restano sei, sono sei i pazienti ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, sette a malattie infettive, diciannove a medicina interna, cinque a medicina d'urgenza e solo un ricovero nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.