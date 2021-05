Vaccini, Volpe (Asl): presto 150mila immunizzati Oggi open day con Johnson & Johnson. In molti lo hanno preferito dopo aver rifiutato Astrazeneca

“Con oggi ci apprestiamo a vivere una nuova sfida sostenuta per scelta aziendale per facilitare l'accesso agli iscritti sulla piattaforma”. Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl di Benevento, 'inaugura' l'open day vaccinale in programma oggi presso l'ex scuola allievi carabinieri. Nel maxi hub allestito alla caserma Pepicelli si effettuano 500 inoculazioni con il siero monodose Johnson & Johnson.

Un appuntamento a cui hanno aderito in tanti, anche chi aveva rifiutato la prima chiamata per il vaccino Astrazeneca.

“Abbiamo cominciato con i 70enni per arrivare poi ai 50enni – ha spiegato ancora Volpe -. Domani ci aspetta un'altra importante sfida: prenderanno il via le inoculazioni nelle cantine della valle telesina per mettere in sicurezza il mondo degli agricoltori. Abbiamo circa mille dosi da somministrare grazie al nostro personale che sarà al lavoro gratuitamente per mettere in campo uno sforzo importate e raggiungere l'obiettivo prefissato”.

La campagna vaccinale, infatti, prosegue veloce: “Entro domani, tra prime e seconde dosi, raggiungeremo il traguardo delle 150mila inoculazioni – dettaglia ancora il numero uno dell'Asl sannita –. Entro la prossima settimana il 40 % della popolazione del Sannio avrà ricevuto almeno la prima dose di vaccino”.

E poi un annuncio importante. “Proveremo – ha spiegato Volpe – ad anticipare le vaccinazioni di chi deve ricevere nel prossimo finesettimana la seconda dose di Astrazeneca. Attenzione dunque alle email di convocazioni perché vorremmo convocare in anticipo sulle date stabilite. L'idea è di concludere la somministrazione degli Astrazeneca entro giovedì prossimo per poi proseguire la campagna con i vaccini Pfizer”.