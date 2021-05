Covid, al San Pio morte due persone di 78 e 74 anni Le vittime di Montesarchio e Santa Croce del Sannio. Scende a 32 il numero dei pazienti

Bollettino in chiaroscuro quello che arriva dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Due le persone decedute, 11 quelle dimesse che fanno scendere a 32 il numero totale dei pazienti.

A perdere la vita sono stati due uomini: un 78enne di Montesarchio e un 74enne di Santa Croce del Sannio. Un bilancio, quello delle vittime, che purtroppo continua ad aggravarsi nel Sannio.

La buona notizia è però che ben 11 persone sono state dimesse questa mattina. Svuotato il Reparto di Medicina d'Urgenza area covid che per mesi ha fatto registrare degenti che hanno combattuto contro il coronavirus che nel Sannio ha mietuto numerose vittime specialmente con la seconda ondata.

Tornando ai numeri, Restano cinque le persone in gravi condizioni ricoverate in Terapia intensiva nel Padiglione Santa Teresa. 10 invece sono i pazienti in Pneumologia – sub intensiva, 7 i ricoverati in Malattie infettive, 9 in medicina interna e una sola persona è attualmente presente nell'area covid annessa al Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi nei reparti del San Pio sono 318 su 1.262 persone trattate (casi sospetti 204 e accertati 1.062) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 706.