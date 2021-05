Conte (Asl): col covid stop screening, ora si deve riprendere Il direttore sanitario dell'azienda di Benevento sensibilizza ai controlli oncologici

"La pandemia da Covid-19 ha fatto accumulare, tra l’altro, degli enormi ritardi nei programmi degli screening oncologici".

Accende i riflettori sull'importanza della prevenzione il direttore sanitario dell'Asl di Benevento, Maria Concetta Conte.

"Se da un lato sono giocoforza diminuiti inviti e iniziative -spiega Conte- dedicate da parte delle Aziende Sanitarie, pressate dalla gestione di un’emergenza senza precedenti, dall’altra i cittadini, di fronte a un dramma così grande, hanno comprensibilmente accantonato la prevenzione. Ora, però, è arrivato il momento di cominciare a recuperare quel tempo che ho definito “sospeso”. Le malattie purtroppo non conoscono sospensioni, pause, rinvii: il tempo, per il male, è coniugato solo al futuro. Un futuro che è progressione con accezione negativa. La salute non aspetta. Perciò dobbiamo andarle incontro. In che modo? Prendendoci cura di noi, controllando il nostro corpo, amando noi stessi e il dono della vita. Le linee programmatiche della politica sanitaria nazionale stanno ridisegnando percorsi di accompagnamento dei cittadini lungo una strada bruscamente interrotta: nei prossimi giorni ripartiranno sicuramente delle iniziative concrete di offerta di screening. Nel Sannio ci faremo trovare pronti. Ma ogni buon proposito richiede partecipazione, a sua volta subordinata a una presa di coscienza di quanto sia fragile la nostra esistenza. Proprio perché infinitamente delicata, ha necessità di essere preservata, protetta e salvaguardata".