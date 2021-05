Covid, nessun decesso ma quattro nuovi ricoveri Al San Pio va meglio ma il virus continua a circolare. Ora i degenti sono 36

Nessun decesso ma quattro nuovi ricoveri nei reparti covid dell'ospedale San Pio. Il quotidiano report dell'azienda ospedaliera sannita rivela una situazione di miglioramento ma non può dirsi superata l'emergenza. Come detto nelle ultime 24 ore altre quattro persone hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari facendo aumentare il numero dei degenti nel padiglione Santa Teresa della Croce (dedicato alla cura del covid) da 32 a 36. Di questi 32 sono sanniti e 2 provengono da fuori provincia. Oggi nessuna dimissione aumentano, seppur di una sola unità, i pazienti in terapia intensiva che diventano sei.

Nove sono in pneumologia e sub intensiva, 10 i ricoverati nel reparto malattie infettive, 9 in medicina interna. Due le persone nell'area isolamento dedicata al pronto soccorso.