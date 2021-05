Cantine, Industrie, Taburno: ecco gli esempi virtuosi L'hub di Confindustria, i vaccini in cantina e il modello di sostegno al Taburno nell'Unesco

Tre esempi virtuosi in una settimana. C'è l'hub vaccinale di Ponte Valentino: servirà le imprese, le categorie produttive che vorranno servirsene. E' nato per la volontà di Confindustria, con la collaborazione dell'Asi e ovviamente dell'Asl. Una “triangolazione” interistituzionale che ha portato alla creazione di un punto di riferimento d'eccellenza, unico in Campania, tra i pochissimi del genere che sono sorti in tutta Italia. Lavoro celere, ognuno per proprio conto, anche di notte e così una struttura d'eccellenza è sorta in pochissimi giorni nel Sannio: e c'è, è operativa, pronta a contribuire a rendere il Sannio più sicuro sul lungo periodo.

C'è il Taburno che si candida a diventare Global Geopark dell'Unesco: con l'Ente Parco accompagnato dalle associazioni, dalla Regione, dai Comuni del Parco. Non solo il lavoro, duro, dell'Ente per conseguire il risultato, ma l'accompagnamento istituzionale della Regione, in particolare con la terza commissione e con il consigliere sannita Mortaruolo, con i comuni del parco e associazioni che si occupano proprio della valorizzazione della montagna a rendere più forte quella candidatura.

Ci sono i vaccini nelle cantine: per il mondo agricolo, in collaborazione tra Coldiretti, Regione e Asl.

Tre esempi virtuosi: il pragmatismo di Confindustria e del presidente Vigorito in triangolazione con Asl e Asi, la governance virtuosa del Parco che incontra finalmente un'istituzione pronta a sostenere e non a frenare tra mille burocrazie, la Coldiretti e il bel mondo delle cantine sannite. Così, con l'unione tra soggetti istituzionali e non, con la collaborazione con la pubblica amministrazione, con l'associazionismo che diventa un punto di forza, si ottengono risultati: due esempi in una sola settimana... sono abbastanza per capirlo?