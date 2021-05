Toponomastica contrade, al via installazione dei nuovi civici Dal 19 maggio l'operazione del comune di Benevento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Romano, e l’assessora alle Politiche per le contrade, Carmen Coppola, rendono noto che, a partire dal 19 maggio, si darà corso all’installazione dei numeri civici presso le nuove strade comunali già oggetto di installazione della segnaletica, e cioè:

via Luigi Sturzo; via Serretelle; via San Pietro fuori le mura; via San Vito; via Torre Alfieri; via Macchiarotonda; via Ripazecca; via Epitaffio; via Locanda Regia; via Moranti; via Castelpoto; via Monte Pino; via Masseria Parrella; via del Pino; via Vallata; via Masseria Salerno; via Cardilli; via Masseria Marziotto.

Sempre nell’ambito dell’operazione Toponomastica nelle contrade, sarà anche integrata la numerazione civica di via Paolo VI. Relativamente alle procedure per i cambi di indirizzo dei residenti, il sindaco Mastella e gli assessori Romano e Coppola precisano che le schede per l’aggiornamento demografico saranno distribuite presso le abitazioni, e quindi non sarà necessario recarsi presso gli uffici comunali. In ogni caso, le schede sono già disponibili sia sul sito internet del Comune di Benevento ( www.comune.benevento.it ) che presso l’Ufficio

Relazioni con il Pubblico, ubicato in Piazzale Iannelli (palazzo ex Impregilo).